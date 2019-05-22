7 لاعبين فى بطولة الشطرنج بسرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 22 مايو 2019, 03:07 مساء
جانب من منافسات سابقة في الشطرنج الليبي (أرشيفية : الإنترنت)

ترشح سبعة لاعبين فى بطولة الراحل فرج الأميل للشطرنج بسرت للدور الثالث برعاية بلدية سرت والتى يشارك فيها 28 لاعبًا والمقامة بقاعة الشهيد مفتاح الصفرونى بمدرسة سرت المركزية.
 
من جانبه قال منسق البطولة سالم لامة في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الأربعاء إن «الرياضيين الذين حققوا فوزهم وترشحوا للدور الثالث بالبطولة هم: ابراهيم جاب الله العباني - عمر مرزوق - يزيد هلال - باسم محمد - محمد أحمد ضو - أسامة سويق الديب - عبد الوافي محمد أحمد».

وأوضح منسق بطولة الشطرنج بسرت أن «نتائج المنافسات أسفرت عن فوز يزيد هلال على محمد أحمد الجهيمى وفوز أسامة سويق الديب على مسعود عبد السميع وفوز باسم محمد على بشير بلقائد وفوز محمد أحمد ضو على وسام علي محمد».
 
وأشار منسق البطولة إلى أنه يلتقي اليوم الأربعاء اللاعب يزيد هلال اللاعب أسامة سويق الديب أما المبارة الثانية يلتقي فيها اللاعب باسم محمد  بمحمد أحمد ضو.

واختتم منسق البطولة قائلًا «المباراة الختامية ستقام يوم السبت المقبل خلال احتفالية برعاية بلدية سرت وتشهد تكريم الفائزين الأوائل بالبطولة ولجنة التحكيم».

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