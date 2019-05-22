تكريم مستحق لحارس المدينة والاتحاد «الوخي»

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 22 مايو 2019, 02:32 مساء
جانب من تكريم حارس المدينة والاتحاد «الوخي» (إنترنت)

حيا الحارس السابق لناديي المدينة والاتحاد جمال الوخي اللجنة المنظمة لدوري الوفاء الجماهيري لكرة القدم بمنطقه الهضبة «الكيزة» على مبادرتهم الرائعة بتكريمه أمس الثلاثاء بدرع التميز وشهادة تقدير.

وقال الحارس السابق في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» أنه «مسرور بهذه البادرة الرائعة التي ستبقي ذكراها عالقة في ذهني، كما تمنى لشباب اللجنة كل التوفيق والازدهار».

ومن جهته أوضح سامي الحنين من اللجنة المنظمة للبطولة أن اللجنة كرمت في دوري هذا العام عددًا من اللاعبين المرموقين الذين كانت لهم بصمة في كرة القدم الليبية من بينهم محمد حميدة ومنير الجزيري ومصطفي الجيلاني وجمال الوخي وكمال الزروق.

وأضاف الحنين أن قائمة المكرمين هذا العام تضم العديد من الشخصيات الرياضية والفنية أيضًا ويتجدد الموعد مساء اليوم الأربعاء مع تكريم ثلاث شخصيات فنية وهم أصيل بحير وعليوة وعمر المزداوي.

جانب من تكريم حارس المدينة والاتحاد «الوخي» (إنترنت)
جانب من تكريم حارس المدينة والاتحاد «الوخي» (إنترنت)
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