دروغبا يظهر في دورة الروضان بالكويت بعد تأهل ممثلي ليبيا

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأربعاء 22 مايو 2019, 11:57 صباحا
دروغبا في الإطار الأيمن ومباراة الاتحاد في الأيسر (المركز الإعلامي)

ضمن فريقا الاتحاد والبُراق ممثلا كرة القدم الليبية داخل الصالات في دورة الروضان الـ40 المقامة بالكويت تأهلهما للدور الثاني في البطولة.

البُراق كان أول المتأهلين الإثنين الماضي بعد أن حل ثانياً فى المجموعة الرابعة بأربع نقاط من ثلاث مباريات بواقع فوز وتعادل وخسارة.

أما الاتحاد جاء ثانيًا فى المجموعة الخامسة بست نقاط من ثلاث مباريات بواقع فوزين وخسارة واحدة.

يذكر أن الدور الثاني للبطولة سيقام بنظام خروج المهزوم من مباراة واحدة وتقام اليوم الأربعاء على هامش البطولة بصالة فهد الأحمد بالكويت مباراة مرتقبة  مليئة بالإثارة والتشويق بين النجم الإيفواري دروغبا ونجمي مصر حازم إمام ووائل جمعة.

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