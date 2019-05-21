الكشف عن الأسباب الحقيقية لاعتذار فرسان المتوسط عن ودية العراق

كشف إبراهيم الشبلي، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد الليبي لكرة القدم، الأسباب الحقيقة التي دفعت اتحاد الكرة لاتخاذ قرار الاعتذار عن خوض «فرسان المتوسط» للمباراة الودية التي كانت مقررة أمام المنتخب العراقي، في العاشر من يونيو المقبل، تعود إلى قرار من مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبدالحكيم الشلماني.

جاء ذلك في تصريحات الشبلي، عقب انتهاء أول اجتماع للجنة المنتخبات، ونشرتها صفحة الاتحاد على «فيسبوك»، اليوم، لمناقشة مستقبل جميع المنتخبات الليبية بمختلف الفئات العمرية.

وأرجع الشبلي، قرار الإلغاء، إلى عدة أسباب، أهمها حالة الاقتتال التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، ما نتج عنه توقف المسابقات المحلية «ما جعل اللاعبين في حالة راحة سلبية»، خصوصاً المستهدفين لقائمة المنتخب للاعبين المحليين التي ينتظرها استحقاق قريب.

واعترف الشبلي، بأهمية ودية العراق، باعتبارها تحضيرية للمنتخب الليبي قبل مواجهة تونس في تصفيات أمم أفريقيا للاعبين المحليين، المؤهلة للنهائيات «أثيوبيا 2020»

