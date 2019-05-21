الكشف عن الأسباب الحقيقية لاعتذار فرسان المتوسط عن ودية العراق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 مايو 2019, 10:31 مساء

كشف إبراهيم الشبلي، رئيس لجنة المنتخبات الوطنية في الاتحاد الليبي لكرة القدم، الأسباب الحقيقة التي دفعت اتحاد الكرة لاتخاذ قرار الاعتذار عن خوض «فرسان المتوسط» للمباراة الودية التي كانت مقررة أمام المنتخب العراقي، في العاشر من يونيو المقبل، تعود إلى قرار من مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم برئاسة عبدالحكيم الشلماني.

جاء ذلك في تصريحات الشبلي، عقب انتهاء أول اجتماع للجنة المنتخبات، ونشرتها صفحة الاتحاد على «فيسبوك»، اليوم، لمناقشة مستقبل جميع المنتخبات الليبية بمختلف الفئات العمرية.

وأرجع الشبلي، قرار الإلغاء، إلى عدة أسباب، أهمها حالة الاقتتال التي تشهدها العاصمة الليبية طرابلس، ما نتج عنه توقف المسابقات المحلية «ما جعل اللاعبين في حالة راحة سلبية»، خصوصاً المستهدفين لقائمة المنتخب للاعبين المحليين التي ينتظرها استحقاق قريب.

واعترف الشبلي، بأهمية ودية العراق، باعتبارها تحضيرية للمنتخب الليبي قبل مواجهة تونس في تصفيات أمم أفريقيا للاعبين المحليين، المؤهلة للنهائيات «أثيوبيا 2020»
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مناورات مصرية فرنسية بمنطقة عمل الأسطول الشمالي في البحر المتوسط
دولى
مؤسس هواوي يتحدى واشنطن: الممارسة الحالية للسياسيين الأميركيين تسيء تقدير قوتنا
دولى
السعودية تتصدى لـ«أهداف جوية» قرب مكة
عربى
ظريف يرد على «تبجحات» الرئيس الأميركي بشأن «إبادة» إيران
دولى
استعدادات تونسية لاستقبال لاجئين محتملين من ليبيا
ليبيا
اجتماع ملوك الحلبة في بنغازي
رياضة محلية
يخوت «المتوسط» تعيث فسادًا بأعماق البحار
علوم وتكنولوجيا
قوة مكافحة الإرهاب تكشف عن تعاون استخباراتي مع أميركا وبريطانيا وإيطاليا
ليبيا
كاركاتير خيري - مجلس النواب الليبي
كاريكاتير
قرقاش يرى أن حل الأزمة في ليبيا يكون بوقف التصعيد والعودة إلى العملية السياسية
ليبيا
رونالدو يحقق أول ألقابه الشخصية في إيطاليا
رياضة عالمية
«الزويتينة للنفط».. حقولها وإنتاجها والمنشآت التابعة لها
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استطلاع: 43% و37% من الليبيين يكافحون لشراء الطعام وإيجاد السكن