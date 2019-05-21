فوز القره بوللي والمعمورة فى قدامى الطائرة بطرابلس

فاز فريق منطقة القره بوللي على الزاوية، بشوطين لشوط واحد، فى بطولة قدامى لاعبي الكرة الطائرة التي ينظمها مجلس الرياضة طرابلس، ورابطة قدامى اللاعبين، بقاعة 17 فبراير.

وفى المباراة الثانية من البطولة، اليوم، حقق المعمورة، فوزًا مهمًا على جنزور، بشوطين لشوط واحد، تقدم جنزور بنتيجة الشوط الاول 25 / 10 والشوطين، الثاني والثالث كانا لصالح المعمورة، 25 / 23 ، 16 / 14



وبهذه النتائج يكون فريق القره بوللي، في صدارة الترتيب برصيد أربع نقاط من مباراتين، ويلاحقه فريقا طرابلس والمعمورة بنقطتين لكل منهما، من مباراة واحدة، وثم يأتي الزاوية وجنزور بنقطتين من مباراتين.

