دورة الوفاء الرمضاني تدخل مرحلة تحديد الصدارة

تقام مساء اليوم مباراة فريقي السد والأهلي بنغازي من أجل تحديد صدارة المجموعة الثانية بدوري الوفاء الرمضاني المقامة حاليا بملعب نادي أهلي بنغازي لكرة القدم الخماسية.

ويخوض الفريقان المباراة برصيد متساوٍ من النقاط «ست نقاط»، إلا أن السد يتقدم بفارق الأهداف، حيث أنه يملك 13 هدفًا وعليه 4 أهداف، فيما للأهلي 14 هدفًا وعليه 7 .

ويتصدر فريق الهلال ترتيب فرق المجموعة الأولى، بالعلامة الكاملة، حيث فاز في مبارياته الثلاثة وحقق 9 نقاط، بينما يملك فريق التحدي 6 نقاط من فوزين وخسارة، وفي حالة فوز الأهلي اليوم سيقابل التحدي بينما السد يقابل الهلال .

وتقام مباريات الدور الرباعي يومي 18 و19 رمضان المبارك، حيث يلتقي الأول من المجموعة الأولى مع ثاني المجموعة الثانية، وأول المجموعة الثانية يقابل ثاني المجموعة الأولى، والفائز من كلا المباراتين يلتقيان في المباراة النهائية يوم الأربعاء 24 رمضان الجاري.

