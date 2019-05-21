نجوم كرة القدم الليبية في تأبين عمر داوود

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 21 مايو 2019, 03:22 مساء
جانب من تأبين اللاعب الراحل عــمر داوود (فيسبوك)

أقيمت مساء أمس الإثنين على أرضية ملعب الصداقة بشحات مباراة تأبينية على روح اللاعب الراحل عــمر داوود، حيث جمعت المباراة فريق الصــداقة وفريقًا مختلطًا من نجوم مدينة بنغازي في بادرة طيبة لعدد من نجوم كرة القدم الليبية.

من بين هؤلاء النجوم أحمد سعد وخالد حسين ومرعي الرملي والعديد من الأسماء، حيث انتهى اللقاء بتفوق فريق نجوم بنغازي بهدفين مقــابل هدف للصداقة.

ويعد اللاعب الدولي الراحل عمر داوود الذي توفي في حادث سير من اللاعبين المتميزين الذين ارتدوا غلالة المنتخب الوطني وعدة فرق، من بينها الأهلي طرابلس والأخضر وشبيبة القبائل الجزائري وفريق الصداقة الذي صعد معه إلى الممتاز ولم يكتب له اللعب معه.

كما قامت إدارة نادي الصداقة في نهاية المباراة بتقديم كأس الفوز لفريق نجوم مدينة بنغازي وتقديم شهادة شكر وتقدير للاعب الصداقة أحمد العبيدي، وذلك لدوره الكبير في تنظيم هذه المباراة الودية.

جانب من تأبين اللاعب الراحل عــمر داوود (فيسبوك)
جانب من تأبين اللاعب الراحل عــمر داوود (فيسبوك)
اللاعب الراحل عــمر داوود (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مناورات مصرية فرنسية بمنطقة عمل الأسطول الشمالي في البحر المتوسط
دولى
مؤسس هواوي يتحدى واشنطن: الممارسة الحالية للسياسيين الأميركيين تسيء تقدير قوتنا
دولى
السعودية تتصدى لـ«أهداف جوية» قرب مكة
عربى
ظريف يرد على «تبجحات» الرئيس الأميركي بشأن «إبادة» إيران
دولى
استعدادات تونسية لاستقبال لاجئين محتملين من ليبيا
ليبيا
اجتماع ملوك الحلبة في بنغازي
رياضة محلية
يخوت «المتوسط» تعيث فسادًا بأعماق البحار
علوم وتكنولوجيا
قوة مكافحة الإرهاب تكشف عن تعاون استخباراتي مع أميركا وبريطانيا وإيطاليا
ليبيا
كاركاتير خيري - مجلس النواب الليبي
كاريكاتير
قرقاش يرى أن حل الأزمة في ليبيا يكون بوقف التصعيد والعودة إلى العملية السياسية
ليبيا
رونالدو يحقق أول ألقابه الشخصية في إيطاليا
رياضة عالمية
«الزويتينة للنفط».. حقولها وإنتاجها والمنشآت التابعة لها
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استطلاع: 43% و37% من الليبيين يكافحون لشراء الطعام وإيجاد السكن