نجوم كرة القدم الليبية في تأبين عمر داوود

جانب من تأبين اللاعب الراحل عــمر داوود (فيسبوك)

أقيمت مساء أمس الإثنين على أرضية ملعب الصداقة بشحات مباراة تأبينية على روح اللاعب الراحل عــمر داوود، حيث جمعت المباراة فريق الصــداقة وفريقًا مختلطًا من نجوم مدينة بنغازي في بادرة طيبة لعدد من نجوم كرة القدم الليبية.

من بين هؤلاء النجوم أحمد سعد وخالد حسين ومرعي الرملي والعديد من الأسماء، حيث انتهى اللقاء بتفوق فريق نجوم بنغازي بهدفين مقــابل هدف للصداقة.

ويعد اللاعب الدولي الراحل عمر داوود الذي توفي في حادث سير من اللاعبين المتميزين الذين ارتدوا غلالة المنتخب الوطني وعدة فرق، من بينها الأهلي طرابلس والأخضر وشبيبة القبائل الجزائري وفريق الصداقة الذي صعد معه إلى الممتاز ولم يكتب له اللعب معه.

كما قامت إدارة نادي الصداقة في نهاية المباراة بتقديم كأس الفوز لفريق نجوم مدينة بنغازي وتقديم شهادة شكر وتقدير للاعب الصداقة أحمد العبيدي، وذلك لدوره الكبير في تنظيم هذه المباراة الودية.

جانب من تأبين اللاعب الراحل عــمر داوود (فيسبوك)

جانب من تأبين اللاعب الراحل عــمر داوود (فيسبوك)

اللاعب الراحل عــمر داوود (فيسبوك)