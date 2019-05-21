مصراتة تتحرك نحو الاستثمار الرياضي بمفاجأة سارة للأندية والمنتخبات الليبية

جانب من مباراة المنتخب الليبي وجنوب أفريقيا (أرشيفية الإنترنت)

أعلن مسؤول الاستثمار الرياضي بشركة الحديد والصلب بمصراتة، أسامة سميو، قرب افتتاح مقر المعسكرات الرياضية بالشركة في إطار خطتها لخلق استثمار رياضي.

يأتي هذا ضمن برنامج الشركة الاقتصادي ومساهمة منها في إثراء الحركة الرياضية، والذي أكد أنه سيكون نقلة تسهم في تشجيع إقامة المعسكرات الداخلية.

وقال سميو في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء «يحتوي المقر على عدة ملاعب كرة قدم، وعدد من أحواض السباحة وبولينغ وملعب كريكيت وصالة بدنية و37 غرفة إقامة فندقية مجهزة بعد اكتمال أغلب المرافق».

واختتم سميو حديثه قائلاً «المكان سيشجع على إقامة المعسكرات الداخلية للفرق والمنتخبات الليبية».