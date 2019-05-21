ملعب نالوت يستخدم أول تقنية «فار» في الدورات الرمضانية بليبيا

ملعب نالوت يستقبل أول تقنية «فار» (فيسبوك)

شهدت مباريات الدوري التنشيطي الرمضاني بمدينة نالوت في الجبل الغربي استخدام تقنية الڤار لأول مرة في الملاعب الليبية.

يأتي هذا في تجربة فنية فريدة أقدم عليها عدد من المصورين الهواة واستخدمت فيها آلات تصوير وأجهزة كمبيوتر وحكم المباراة.