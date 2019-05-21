انطلاق البطولة الرمضانية الثانية للتنس في طرابلس.. الأربعاء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الثلاثاء 21 مايو 2019, 02:52 مساء

ينظم مجلس الرياضة بطرابلس غدًا الأربعاء البطولة الرمضانية المفتوحة الثانية للتنس على ملاعب المدينة الرياضية بالتعاون مع رابطة رواد ليبيا للتنس الأرضي بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لمجلس رياضة طرابلس.

وتقام البطولة بنظام فرق ويتكون كل فريق من ثلاثة لاعبين يختارون من بينهم قائدًا للفريق بحيث يكون توزيع المباريات باختيار قائد الفريق.

تتكون مباريات كل فريق من ثلاث مباريات، مبارتان فردي وواحدة زوجي، أما نظام البطولة فيكون بنظام نصف دوري وتنتقل لنظام خروج المهزوم من الدور ربع نهائي.

كل فوز بمباراة فردي يحسب لها نقطة واحدة، وكل فوز بمباراة زوجي يحسب لها نقطتين، وفي حال تعادل الفريقين في النقاط يختار كل قائد لاعبًا من فريقه لخوض مجموعة واحدة مع الفريق الخصم لتصبح النتيجة فرق نقطة واحدة.

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