بالصور: أبولبابة ينفرد بصدارة رباعيات الطائرة

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الثلاثاء 21 مايو 2019, 02:46 مساء
جانب من رباعيات الكرة الطائرة ببنغازي (إنترنت)

واصل فريق أبولبابة صدارته لرباعيات الكرة الطائرة ببنغازي بعد فوزه الثالث، الذي جاء إلى حساب أكرم الشحومي بشوطين لشوط واحد تقدم الشحومي بنتيجة الشوط الأول «25-22» والشوطين الثاني والثالث لأبولبابه «25-15» و«25-8».

وفي المباراة الثانية تفوق أبوبكر الخبيري على مفتاح الصبيحي بشوطين دون رد نتائجهما «25-19» و«25-23». بعد المباراتين صار أبولبابة بـ 8 نقاط من ثلاث مباريات وأكرم الشحومي وصل للنقطة الخامسة.

ويتجدد اليوم الثلاثاء الموعد بصالة نادي الهلال مع مباراتين، الأولى بداية من العاشرة والنصف ليلًاو تجمع سوار الشريف مع مجدي عبدو، وتعقبها مباراة المتصدر أبولبابة مع أبوبكر الخبيري.

جانب من رباعيات الكرة الطائرة ببنغازي (إنترنت)
جانب من رباعيات الكرة الطائرة ببنغازي (إنترنت)
جانب من رباعيات الكرة الطائرة ببنغازي (إنترنت)
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