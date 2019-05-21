الاتحاد مهدد بوداع دورة الروضان في الكويت

جانب من فاعليات فريق الاتحاد في دورة الروضان الكويتية (المركز الإعلامي)

يواجه فريق كرة القدم داخل الصالات بنادي الاتحاد، اليوم الثلاثاء، فريق هوليداي على ملعب فهد الأحمد بالكويت في مباراة مصيرية بدورة الروضان الـ40.

الاتحاد في رصيده ثلاث نقاط من مباراتين فاز على مركز التأهيل (4/ 1) وفقد مباراته الثانية أمام عبداللطيف الفضالة بنتيجة (0/ 3)، ولا بديل للاتحاد عن الفوز للتأهل للدور الثاني في البطولة.

وفى نفس المجموعة تجرى مواجهة بين المتصدر عبداللطيف الفضالة بست نقاط مع مركز التأهيل.

يشار إلى أن 36 فريقًا يشارك في البطولة موزعة على 9 مجموعات، ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور الثاني الذي سيقام بنظام خروج المهزوم من مباراة واحدة.

وشهدت مباريات أمس الإثنين فوز بنك الائتمان على سدن (2/ 1)، وبروج ريبابلك على البراق الليبي (2/ 1)، ودار المحمدية على الجالية السورية (8/ 0).