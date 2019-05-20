نادي «مؤيد اللافي» يطلب سالم «روما»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 مايو 2019, 09:40 مساء
سالم المسلاتي (أرشيفية: الإنترنت)

فتحت إدارة نادي اتحاد العاصمة الجزائري، باب المفاوضات مع نظيرتها في الاتحاد الليبي، من أجل الوصول إلى صيغة توافقية بموجبها ينتقل مهاجم «العميد»، الدولي الليبي سالم المسلاتي الشهير بـ«روما»، إلى صفوف الفريق الجزائري في فترة الانتقالات الصيفية المقبل.

وحسب تقارير إعلامية جزائرية، أن اتحاد العاصمة يراقب المسلاتي منذ كان مهاجمًا للنصر الليبي وحصل معه على بطولة الدوري الممتاز، الموسم الماضي، وحصل اللاعب على جائزة أفضل لاعب في ليبيا.

ويسعى الجهاز الفني لاتحاد العاصمة، إلى ضم المسلاتي، من أجل تكوين ثنائي مع مواطنه مؤيد اللافي، الذي انتقل للفريق الجزائري في يناير الماضي، بعد فسخ عقده مع الشباب السعودي، وأصبح لاعبًا مهمًا في الفريق الذي يتصدر الدوري المحلي.
 

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