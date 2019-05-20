حضر التحكيم وغاب الفريقان في بنغازي

ضمن مباريات دوري الوفاء الرمضاني المقامة بنادي أهلي بنغازي لكرة القدم الخماسية، حضر أمس طاقم تحكيم المباراة وغاب فريقا النجمة والنصر.
وحسب اللجنة المنظمة، فإن الفريقين أصبحا خارج المنافسة في أسبوعها الثالث، بعد أن انسحبا.
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