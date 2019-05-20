الاتحاد يطالب الحكومة بإنقاذه من الفراغ الإداري

اللجنة التسييرية لنادي الاتحاد في أحد اجتماعاتها (صفحة الاتحاد)

وجهت اللجنة التسييرية التي تدير نادي الاتحاد، برئاسة موسى الشيباني النعاس، نداءً إلى رئيس الهيئة العامة الليبية للشباب والرياضة، الدكتور بشير القنطري، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للحيلولة دون وجود فراغ إداري بالنادي، عقب انتهاء المدة القانونية للجنة الحالية.

واقترحت اللجنة الاتحادية، في منشورها على صفحة النادي بـ«فيسبوك» تكليف مدير تنفيذي يتولى إدارة شئون الاتحاد خلال الفترة المقبلة، لحين تكوين لجنة تسييرية جديدة تتوافق حولها الجمعية العمومية.

وترى اللجنة التسييرية الاتحادية، صعوبة إجراء انتخاب مجلس إدارة للنادي، أو لجنة لتسيير، خلال الفترة الحالية، خاصة وأن المدة القانونية المتعلقة بتمديد عمل اللجنة الحالية، والبالغة 90 يومًا قد انقضت.

