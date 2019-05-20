المعتصم المصراتي على أعتاب بطل الدوري السعودي

المعتصم المصراتي (أرشيفية: الإنترنت)

‏أعلن نادي النصر السعودي، بطل دوري الأمير محمد بن سلمان للموسم الحالي 2018 / 2019 ، أنه تقدم بعرض رسمي لضم المحترف الليبي بالفريق البرتغالي فيتوريا غيماريش «ب» المعتصم بالله المصراتي، في الميركاتو الصيفي، حسب صفحة النصر على «فيسبوك».

ويشار إلى أن المصراتي، سبق وأعلن عدم رغبته في الاستمرار مع فريقه البرتغالي، لعدم تصعيده للفريق الأول، ودخلت عدد من الأندية العربية للظفر بخدمات المصراتي، في مقدمتها فريق الرجاء المغربي، إلا أن حامل لقب الدوري السعودي، قد يكون هو الأقرب لضم المصراتي في الميركاتو الصيفي المقبل.

