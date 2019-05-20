أجواء إنسانية تغلف حفل تأبين هشام الككلي بالأهلي طرابلس

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الإثنين 20 مايو 2019, 02:18 مساء
جانب من حفل تأبين هشام الككلي بالأهلي طرابلس (إنترنت)

أقيم الأحد بنادي الأهلي طرابلس حفل تأبين للراحل هشام الككلي مدرب فريق الأواسط بنادي الشط نظمه كل من نادي الشط والنادي الأهلي طرابلس على أرضية ملعب الأهلي.

يأتي هذا تقديرًا ووفاءً من الناديين للجهود التي قدمها الفقيد خلال مسيرته الرياضية كلاعب بنادي الأهلي طرابلس وترعرع فيه وكمدرب للفئات السنية داخل القلعة الأهلاوية ومدربًا لأواسط الشط الكناري لموسم 2018/2019 وما قدمه للقلعة الصفراء الشط من تميز.

وتخلل الحفل العديد من الكلمات من قبل إدارة نادي الأهلي عبر علي الأسود، ومن إدارة نادي الشط لعابدين النابولي مقدمين واجب العزاء لأسرة الفقيد وأحبائه جميعًا، كما قدمت الشهادات التقديرية والدروع لأسرته ومن رفاقه طيلة مسيرته الرياضية.

كما شهد التأبين لقاء جمع كلاً من أواسط الشط مع أواسط الأهلي حاملين صور الككلي على صدورهم تحمل شعار «ستبقى في قلوبنا لن ننساك هشام».

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