28 لاعبًا في بطولة الرجاء للشطرنج بالبيضاء

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الإثنين 20 مايو 2019, 01:54 مساء
منافسات في الشطرنج بمشاركة ليبية (أرشيفية : الإنترنت)

انطلقت بمدينة البيضاء بطولة الرجاء الرمضانية للشطرنج التي يشرف عليها وينظمها نادي الرجاء بالبيضاء وبمشاركة 28 لاعبًا.

شهدت الجولة الأولى 13 فوزًا وتعادلاً واحدًا بين اللاعبين حسين عبدالسلام وخالد صالح، ومن أبرز نتائج الجولة الأولى فوز رئيس الاتحاد الليبي للشطرنج فوزي أبورجعة على رافع الأصيمع، وفوز عمر جابر على عمر مفتاح وسليم جمعة على سراج الشحومي.

كما فاز الجبالي الصادق على محمد الشحومي، وأحمد محمد على سليمان عبدالكريم، وأحمد الشحومي على هشام لياس، وفوز عبدالسلام أبوهنية على صالح عبدالجليل، ومحمد الناجي على رمضان شماطة، وفيصل الخشبي على عمر محمد، وفوز عبدالرحمن الكاتب على فارس أرزيق، وحمدي المنشاوي على سعيد عطية.

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