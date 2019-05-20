تعرف على رزنامة البطولة العربية للأندية في الموسم الجديد

كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن المواعيد الكاملة لقرعة أدوار البطولة العربية للأندية في نسخة كأس محمد السادس.

ومن المقرر سحب قرعة دور الـ32 خلال شهر يوليو المقبل، إذ ستجرى مبارياته في الفترة بين 20 أغسطس و6 أكتوبر المقبل، وفقًا لما كشفته صفحة الاتحاد العربي لكرة القدم.

وتسحب قرعة دور الـ16 يوم 18 أكتوبر المقبل، إذ ستلعب مبارياته ما بين 18 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر، ثم قرعة الأدوار النهائية تسحب في الأول من ديسمبر وستلعب على الشكل الآتي:

- ربع النهائي من 13 ديسمبر إلى نهاية يناير 2020.

- نصف النهائي من 5 فبراير إلى نهاية مارس 2020.

- النهائي أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أبريل 2020.