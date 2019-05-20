بلغيث: مصالح وأطماع وقصر نظر تحاصر الكرة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | الإثنين 20 مايو 2019, 01:50 مساء
الأهلي طرابلس يخرج متعادلا أمام أبوسليم في الدوري (المركز الإعلامي)

قال المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد، علي بلغيث، إن الوصول لتشكيلة مثالية ذات خبرة وكفاءة في إدارة اتحاد الكرة الليبي خلال الانتخابات المقبلة أمر صعب لأن الجمعية العمومية للاتحاد الليبي لكرة القدم التي تمثل الأندية وتتحكم في الانتخابات لديها مصالح وأطماع وقصر نظر.

وأضاف بلغيث في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الإثنين، أن المناخ الرياضي غير سليم، قائلًا: «أتمنى أن أرى ثلاث شخصيات على رأس الاتحاد في منصب الرئيس مثل الدكتور اللاعب السابق المعروف محمد باني، وعبدالرؤوف السري الرئيس السابق للاتحاد، وكذلك صلاح العربي الذي ترأس الاتحاد مرتين سابقًا. إن هؤلاء الأكفاء والأنسب».

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