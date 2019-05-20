اجتماع ملوك الحلبة في بنغازي

جانب من منافسات الملاكمة فرع المواي تاي (أرشيفية : الإنترنت)

تعقد اللجنة العليا لبطولة ملوك الحلبة في الملاكمة التايلاندي المعروفة باسم «المواي تاي»، اليوم الإثنين، اجتماعًا مهمًّا ببنغازي برئاسة الدكتور فرج نجم.

وعلى طاولة الاجتماع جملة من المواضيع المتعلقة بالتجهيز للبطولة ومناقشة تقارير اللجان الفرعية واحتياجاتها.

يرأس اللجنة العليا الدكتور فرج نجم، وتضم إبراهيم العجيلي رئيسًا للجنة الحكام، والصادق البرعصي رئيسًا للجنة العلاقات العامة، وخالد الورشفاني رئيسًا للجنة النظام، وفرج القداري رئيسًا للجنة الاستقبال، وناجي الشريف رئيسًا للجنة الاعلامية.

يذكر أن بطولة ملوك الحلبة لـ«المواي تاي» ستقام بمجمع سليمان الضراط ببنغازي في الثلاثين من مايو الجاري، وبمشاركة أبطال من ليبيا وتونس.