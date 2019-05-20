نقطة واحدة ينتظرها البراق الليبي للتأهل في دورة الروضان بالكويت

يلتقي فريق البراق الليبي مع نظيره فروج ريبابلك الكويتي في كرة القدم الخماسية داخل الصالات خلال فعاليات دورة الروضان الـ40 المقامة بالكويت، الإثنين.

ويحتاج ممثل الكرة الليبية إلى نقطة التعادل في مباراته اليوم مع فروج ريبابلك ليتأهل للدور الثاني، حيث إن الفريقين في صدارة المجموعة الرابعة بأربع نقاط لكل منهما.

وتتألف تشكيلة البراق اليوم من اللاعبين ناصر شلبي وعبدالمهيمن بولطيف ومحمد صلاح وعلي سليم وعبدالحميد أزعير وحمدي بنحوه وعلي القريني وعبدالرؤوف قجوم.

البراق تعادل في مباراته الأولى مع بنك الائتمان بهدف، كما فاز في مباراته الثانية على سدن بثلاثة أهداف لهدف واحد.