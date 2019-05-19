الهلال ينفرد بالصدارة في بطولة الوفاء

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الأحد 19 مايو 2019, 03:32 مساء
الهلال ينفرد بالصدارة في بطولة الوفاء (إنترنت)

انفرد فريق الهلال بصدارة الترتيب العام في مجموعته بعد فوزه أمس السبت على فريق التحدي بنتيجة (5/ 4) في المباراة المثيرة والحماسية التي أُجريت ضمن المهرجان الرمضاني لوفاء أبناء النادي الأهلي ببنغازي بالمجموعة الأولى في أسبوعه الثاني.

وقد تناوب عن إحراز الأهداف كل من اللاعب خالد أبوسعدة (هاتريك) وعصام معمر الشيخي ومعتز المقيرحي ولكل منهما هدف واحد للهلال.

وأحرز أهداف التحدي كل من صلاح العشيبي (هدفان)، ولكل من علي الخراز وموسى محمد هدف.

وبهذا الفوز ينفرد فريق الهلال بصدارة مجموعته الأولى برصيد 9 نقاط، ويبقى فريق التحدي برصيده السابق 6 نقاط في الترتيب الثاني.

الهلال ينفرد بالصدارة في بطولة الوفاء (إنترنت)
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