رباعيات الطائرة ببنغازي تجمع المتصدرين أبولبابة والشحومي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 19 مايو 2019, 03:20 مساء
فريق أبولبابة فى رباعيات الطائرة (فيسبوك)

يتجدد الموعد، اليوم الأحد، بصالة نادي الهلال ببنغازي مع مباراتين في رباعيات الكرة الطائرة التي يشرف عليها فرعا الطائرة ببنغازي.

المباراة الأولى تجمع المتصدر أبولبابة بـ6 نقاط مع ملاحقه أكرم الشحومي بـ4 نقاط، وتعقبها مباراة مفتاح الصبيحي مع أبوبكر الخبيري.

يذكر أن البطولة تقام بنظام النصف دوري وبمشاركة ستة فرق والأكثر نقاطًا سيتوج بكأس البطولة.

وتجرى الثلاثاء 16 رمضان مباريات بين سوار الشريف ومجدي عبدو، وأبولبابة يواجه أبوبكر الخبيري، والخميس 18 رمضان ستقام مباراتان الأولى تجمع سوار الشريف مع مفتاح الخبيري، وتعقبها مباراة مجدي عبدو مع أكرم الشحومي.

ويشهد الأحد 21 رمضان مواجهة أبوبكر الخبيري وأكرم الشحومي، وسوار الشريف يتبارى مع أبولبابة.

وتختتم البطولة الثلاثاء 23 رمضان بمباراة مفتاح الصبيحي مع مجدي عبدو.

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