فلفل: هدفي التتويج فى عالمية السباحة بكوريا

بطل السباحة الليبية، مروان فلفل (أرشيفية : الإنترنت)

أكد بطل السباحة الليبية، مروان فلفل، أنه يطمح في التتويج بميدالية في بطولة العالم الماستر بكوريا، المقرر انطلاقها في أغسطس المقبل.

البطل مروان فلفل توِّج منذ أسابيع بـ7 ميداليات في بطولة العالم الرابعة (الماستر) والأولى عربيًّا فئة من 45 إلى 50 عامًا التي جرت منذ أسابيع بتونس منها 2 ذهبية في سباقي 50 متر صدر عربيًّا ودوليًّا.

كما حصد فلفل ميداليتين فضيتين في 100 متر صدر دوليًّا وعربيًّا وميداليتين فضيتين في 50 متر فراشه صدر دوليًّا وعربيًّا وبرونزية الـ 100 متحررة دوليًّا.

يذكر أن البطل مروان احتكر التتويج ببطولات السباحة الليبية من منتصف الثمانينات وحتى أواخر العام 1998.

بطل السباحة الليبية، مروان فلفل (أرشيفية : الإنترنت)