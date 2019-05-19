مواجهتان مرتقبتان للاتحاد والبراق في دورة الروضان 40 بالكويت

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الأحد 19 مايو 2019, 12:17 مساء
جانب من فاعليات فريق الاتحاد في دورة الروضان الكويتية (المركز الإعلامي)

لم يتبق لممثلي ليبيا في كرة القدم داخل الصالات الاتحاد والبراق، إلا مباراة واحدة لكل منهما في الدور الأول لدورة الروضان الـ40 المقامة بالكويت.

البراق متصدر المجموعة الرابعة بـ4 نقاط سيواجه غدًا الإثنين فريق فروج ريبابلك، ويكفيه التعادل للتأهل، بينما يواجه الاتحاد ثاني المجموعة الخامسة بثلاث نقاط الثلاثاء فريق هوليداي، ولا بديل للاتحاد إلا الفوز لضمان التأهل للدور المقبل.

البطولة تقام بمشاركة 36 فريقًا موزعة على 9 مجموعات ويتأهل أول وثان كل مجموعة للدور المقبل الذي سيقام بنظام خروج المهزوم من مباراة واحدة.

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