الاتحاد الفرعي لكرة القدم في طبرق يكرم الأندية الفائزة بموسمي 2018 و2019

جانب من حفل الاتحاد الفرعي لكرة القدم لتكريم الأندية الفائزة. (صفحة الاتحاد عبر فيسبوك)

كرم الاتحاد الفرعي لكرة القدم في طبرق، مساء أمس الجمعة، الأندية الرياضية الفائزة بمسابقات موسمي 2018 و2019، حسب ما جاء في بيان صادر عن المكتب الإعلامي للاتحاد الفرعي في طبرق عبر صفحته بموقع «فيسبوك».

وفاز فريق الصقور طبرق بطل مسابقة الدرجة الثانية 2017- 2018، بينما فاز فريق الهلال طبرق بمسابقة الدرجة الثانية 2018-2019، كما فاز فريق المحلة الوتر بطل مسابقة الدرجة الثالثة 2017-2018، وفريق الشباب طبرق بطل مسابقة الدرجة الثالثة 2018- 2019.

كما توج فريق البطنان بطلا لمسابقة فئة الأمال 2017-2018، وفريق الهلال بطل مسابقة فئة الأواسط 2017- 2018، وفريق الهلال بطل الدوري لكرة القدم الخماسية 2017- 2018، وفريق المختار بطل الدوري لكرة القدم الخماسية 2018- 2019، فريق المختار بطل مسابقة الكأس لكرة القدم الخماسية.

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وفي الجوائز الفردية، حصد نادي بدر الجغبوب على جائزة الروح الرياضية للموسم الرياضي 20180- 2019، ونادي جوهرة الخليج البمبة على جائزة اللعب النظيف، فيما حصل اللاعب يونس الصاوي لاعب نادي الصقور على جائزة أفضل لاعب في مسابقة الدرجة الثانية 2017- 2018، وتوج اللاعب علي عبد الله من نادي الخليج القعرة بجائزة أفضل لاعب في مسابقة الدرجة الثانية 2018- 2019.

وفي دوري فئة الآمال 2017- 2018، حصل لاعب نادي الأندلس أمساعد خالد عبد الله على جائزة أفضل لاعب، واللاعب سليمان بوفراج من نادي المختار على جائزة افضل لاعب في دوري الأواسط 2017- 2018.

وكانت جائزة أفضل حارس من نصيب حمزة عيد لاعب نادي الهلال في دوري الدرجة الثانية 2018- 2019، وفاز المهاجم محمد فتحي لاعب نادي الهلال بجائزة أفضل مهاجم بعد تسجيله 15 هدف في دوري الدرجة الثانية 2018- 2019.

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وشهد الحفل، توزيع شهادات تقدير لعدد من المؤسسات والشخصيات الرياضية والعامة، التي ساهمت بشكل كبير في إنجاح المناشط الرياضية على مستوى المدينة.

وحضر الحفل رؤساء مجالس الإدارات بالأندية المشاركة في المسابقات والمدربون واللاعبون وأعضاء لجنة التحكيم الفرعية، ومسؤولو مديرية أمن طبرق وإمساعد، وبعض من الشخصيات الرياضية والجمهور الرياضي بالمدينة.

جانب من حفل الاتحاد الفرعي لكرة القدم لتكريم الأندية الفائزة. (صفحة الاتحاد عبر فيسبوك)

جانب من حفل الاتحاد الفرعي لكرة القدم لتكريم الأندية الفائزة. (صفحة الاتحاد عبر فيسبوك)

جانب من حفل الاتحاد الفرعي لكرة القدم لتكريم الأندية الفائزة. (صفحة الاتحاد عبر فيسبوك)

جانب من حفل الاتحاد الفرعي لكرة القدم لتكريم الأندية الفائزة. (صفحة الاتحاد عبر فيسبوك)

جانب من حفل الاتحاد الفرعي لكرة القدم لتكريم الأندية الفائزة. (صفحة الاتحاد عبر فيسبوك)

جانب من حفل الاتحاد الفرعي لكرة القدم لتكريم الأندية الفائزة. (صفحة الاتحاد عبر فيسبوك)