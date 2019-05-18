أربعة أهداف في افتتاح الدوري التنشيطي بين الهلال والمروج ببنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | السبت 18 مايو 2019, 05:10 مساء
جانب من مباراة الافتتاح بين الهلال والمروج (إنترنت)

اُفتتحت مباريات الدوري التنشيطي لكرة القدم، الجمعة، بملعب شهداء بنينا ببنغازي، تحت إشراف وتنظيم نادي السواحل بالتعاون مع الاتحاد الفرعي لكرة القدم ببنغازي.

يأتي هذا وسط مشاركة عشرة فرق تمثل الدوري الممتاز ودوري الدرجتين الأولى والثانية، ويتواصل طوال ليالي شهر رمضان.

المجموعة الأولى:
الهلال والمروج والطيران والسد والسواعد.

المجموعة الثانية:
النجوم والسواحل وقاريونس والشروق وجامعة بنغازي.

وشهد لقاء الافتتاح، أمس الجمعة، غزارة في الأهداف، بعد أن فتحت شهية اللاعبين مع ضربة البداية بين الهلال والمروج، وأسفر عن تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

وتقام باقي مباريات الأسبوع الأول، الثلاثاء، ويلتقي السواعد مع المروج، والأربعاء يلتقي السد والهلال على صعيد منافسات فرق المجموعة الأولى.

أما على صعيد مباريات المجموعة الثانية، فيلتقي الخميس، جامعة بنغازي والسواحل، بينما يلتقي الجمعة المقبل النجوم ونادي قاريونس.

جانب من مباراة الافتتاح بين الهلال والمروج (إنترنت)
جانب من مباراة الافتتاح بين الهلال والمروج (إنترنت)
جانب من مباراة الافتتاح بين الهلال والمروج (إنترنت)
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