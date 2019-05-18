27 مليون دولار للمنتخبات العربية وليبيا وصيف آخر نسخة

رصد الاتحاد العربي لكرة القدم للبطولة العربية للمنتخبات الوطنية مبلغ 27 مليون دولار، وحسب الصفحة الحصرية للمنتخبات فإن بطولة العرب للمنتخبات الوطنية مكونة من 22 منتخبا وتقسم إلى قسمين.

القسم الأول يضم أعلى 10 منتخبات عربية في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا» وتتأهل مباشرة إلى دور الـ16.

أما القسم الثاني فيضم المنتخبات الـ 12 المتبقية وتلعب تصفيات على شكل ذهاب وإياب ويتأهل منها 6 منتخبات ليكتمل دور الـ16، وتستغرق البطولة مدة 18 شهرًا.

أُقيمت آخر بطولة للمنتخبات في العام 2012 وأُقيمت بالسعودية وخاض المنتخب الوطني الليبي المنافسات بقيادة عبد الحفيظ أربيش والمساعد فوزي العيساوي وحصلت ليبيا على الترتيب الثاني، حيث لعبت المباراة النهائية أمام المغرب وفقدت البطولة بضربات الترجيح.