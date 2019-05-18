27 مليون دولار للمنتخبات العربية وليبيا وصيف آخر نسخة

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 18 مايو 2019, 04:42 مساء

رصد الاتحاد العربي لكرة القدم للبطولة العربية للمنتخبات الوطنية مبلغ 27 مليون دولار، وحسب الصفحة الحصرية للمنتخبات فإن بطولة العرب للمنتخبات الوطنية مكونة من 22 منتخبا وتقسم إلى قسمين.

القسم الأول يضم أعلى 10 منتخبات عربية في تصنيف الاتحاد الدولي «فيفا» وتتأهل مباشرة إلى دور الـ16.

أما القسم الثاني فيضم المنتخبات الـ 12 المتبقية وتلعب تصفيات على شكل ذهاب وإياب ويتأهل منها 6 منتخبات ليكتمل دور الـ16، وتستغرق البطولة مدة 18 شهرًا.

أُقيمت آخر بطولة للمنتخبات في العام 2012 وأُقيمت بالسعودية وخاض المنتخب الوطني الليبي المنافسات بقيادة عبد الحفيظ أربيش والمساعد فوزي العيساوي وحصلت ليبيا على الترتيب الثاني، حيث لعبت المباراة النهائية أمام المغرب وفقدت البطولة بضربات الترجيح.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايرن ميونيخ يحسم لقب الدوري الألماني بفوز عريض
رياضة عالمية
نشر تفاصيل شهادة ميلاد طفل الأمير هاري وميغن
منوعات
عودة «أبراهام لينكولن» إلى الخليج توقظ ذكرى الحرب لدى العراقيين
عربى
تواصل أزمة السيولة.. طوابير على الصرف واحتجاجات أمام المصارف
ليبيا
فرنسا تحقق رقمًا قياسيًا كأول وجهة سياحية عالمية لعام 2018
اقتصاد
كاركاتير حليم - تجار الحروب والأسعار
كاريكاتير
أليغري لن يكون مدرب يوفنتوس الموسم المقبل
رياضة عالمية
كونتي: أكدت لحفتر أنه لا يمكننا العمل مع خيار عسكري.. العنف لا يولد إلا العنف
ليبيا
أطفال النازحين: متى نعود إلى بيوتنا وأصدقائنا؟
ليبيا
ملف الشركات الأجنبية.. خلافات سياسية أم مخالفات قانونية؟
ليبيا
بالتنسيق مع الجيش الليبي.. الإمارات تعلن إطلاق أربعة آسيويين احتجزوا غرب ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: قرار وقف حرب العاصمة يدخل المطبخ السياسي الدولي
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وثائقي حول أول فريق وطني ليبي لـ«الرغبي» يحصد جائزة دولية