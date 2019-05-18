بالصور: «جوهرة الصحراء» يفتتح مدرسة لتعليم تنس الطاولة

جانب من منافسات تنس الطاولة بنادي نادي جوهرة الصحراء (إنترنت)

افتتح نادي «جوهرة الصحراء» مدرسة لتعليم الناشئين أساسيات تنس الطاولة، الخميس؛ بهدف دراسة فنيات اللعبة، حيث حضر الافتتاح رئيس مجلس الإدارة حسن القاضي.

كما حضر أعضاء المجلس وعدد من اللاعبين القدامى في تنس الطاولة بمدينة أوجلة، وبحضور المدرب أحمد صالح اسحيم ولفيف من المهتمين والناشطين والداعمين للنادي.

وأُلقيت خلال مراسم الافتتاح عدد من الكلمات الترحيبية بالحضور، التي تشيد بهذه البادرة الطيبة بافتتاح مدرسة لكرة تنس الطاولة لما لنادي «جوهرة الصحراء» من باع طويل من الخبرات واللاعبين المعروفين، الذين حصلوا على جوائز على مستوى الدولة، لينقلوها وليعلموها بدورهم للأجيال الجديدة.

كما أُقيم عرض رياضي بمناسبة الافتتاح من قبل براعم النادي، الذين يتدربون على هذه الرياضة بقيادة المدرب علي سعد حانة منذ أكثر من شهرين.

وفي الختام وعلى هامش الافتتاح أُقيمت مباراة نموذجية بين اللاعبين الكبيرين الدكتور سامي حسين اعتيبي والسيد خليفة فرج قطعاني، كنموذج للاعبين محترفين بنادي «جوهرة الصحراء أوجلة».

جانب من منافسات تنس الطاولة بنادي نادي جوهرة الصحراء (إنترنت)

جانب من اجتماعات تنس الطاولة بنادي نادي جوهرة الصحراء (إنترنت)

جانب من اجتماعات تنس الطاولة بنادي نادي جوهرة الصحراء (إنترنت)

أحد براعم تنس الطاولة بنادي نادي جوهرة الصحراء (إنترنت)