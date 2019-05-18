بالصور: «جوهرة الصحراء» يفتتح مدرسة لتعليم تنس الطاولة

أوجلة - بوابة الوسط: محمد لالي | السبت 18 مايو 2019, 04:39 مساء
جانب من منافسات تنس الطاولة بنادي نادي جوهرة الصحراء (إنترنت)

افتتح نادي «جوهرة الصحراء» مدرسة لتعليم الناشئين أساسيات تنس الطاولة، الخميس؛ بهدف دراسة فنيات اللعبة، حيث حضر الافتتاح رئيس مجلس الإدارة حسن القاضي.

كما حضر أعضاء المجلس وعدد من اللاعبين القدامى في تنس الطاولة بمدينة أوجلة، وبحضور المدرب أحمد صالح اسحيم ولفيف من المهتمين والناشطين والداعمين للنادي.

وأُلقيت خلال مراسم الافتتاح عدد من الكلمات الترحيبية بالحضور، التي تشيد بهذه البادرة الطيبة بافتتاح مدرسة لكرة تنس الطاولة لما لنادي «جوهرة الصحراء» من باع طويل من الخبرات واللاعبين المعروفين، الذين حصلوا على جوائز على مستوى الدولة، لينقلوها وليعلموها بدورهم للأجيال الجديدة.

كما أُقيم عرض رياضي بمناسبة الافتتاح من قبل براعم النادي، الذين يتدربون على هذه الرياضة بقيادة المدرب علي سعد حانة منذ أكثر من شهرين.

وفي الختام وعلى هامش الافتتاح أُقيمت مباراة نموذجية بين اللاعبين الكبيرين الدكتور سامي حسين اعتيبي والسيد خليفة فرج قطعاني، كنموذج للاعبين محترفين بنادي «جوهرة الصحراء أوجلة».

جانب من منافسات تنس الطاولة بنادي نادي جوهرة الصحراء (إنترنت)
جانب من اجتماعات تنس الطاولة بنادي نادي جوهرة الصحراء (إنترنت)
جانب من اجتماعات تنس الطاولة بنادي نادي جوهرة الصحراء (إنترنت)
أحد براعم تنس الطاولة بنادي نادي جوهرة الصحراء (إنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بايرن ميونيخ يحسم لقب الدوري الألماني بفوز عريض
رياضة عالمية
نشر تفاصيل شهادة ميلاد طفل الأمير هاري وميغن
منوعات
عودة «أبراهام لينكولن» إلى الخليج توقظ ذكرى الحرب لدى العراقيين
عربى
تواصل أزمة السيولة.. طوابير على الصرف واحتجاجات أمام المصارف
ليبيا
فرنسا تحقق رقمًا قياسيًا كأول وجهة سياحية عالمية لعام 2018
اقتصاد
كاركاتير حليم - تجار الحروب والأسعار
كاريكاتير
أليغري لن يكون مدرب يوفنتوس الموسم المقبل
رياضة عالمية
كونتي: أكدت لحفتر أنه لا يمكننا العمل مع خيار عسكري.. العنف لا يولد إلا العنف
ليبيا
أطفال النازحين: متى نعود إلى بيوتنا وأصدقائنا؟
ليبيا
ملف الشركات الأجنبية.. خلافات سياسية أم مخالفات قانونية؟
ليبيا
بالتنسيق مع الجيش الليبي.. الإمارات تعلن إطلاق أربعة آسيويين احتجزوا غرب ليبيا
ليبيا
جريدة الوسط: قرار وقف حرب العاصمة يدخل المطبخ السياسي الدولي
ليبيا
 المزيد من رياضة محلية

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

وثائقي حول أول فريق وطني ليبي لـ«الرغبي» يحصد جائزة دولية