الجيلاني: سند الورفلي مستمر مع الرجاء المغربي وقد يلحق به أنيس سلتو

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | السبت 18 مايو 2019, 04:13 مساء
المهاجم الدولي الليبي أنيس سلتو (أرشيفية : الإنترنت)

نشر موقع أخبار المنتخب الليبي تصريحًا لمجيد الدين الجيلاني وكيل المحترف الدولي الليبي سند الورفلي، وكشف في تصريح إلى «راديو سبور» بقاء سند الورفلي مع الرجاء البيضاوي في ظل التقارير العديدة التي تتحدث عن رحيله إلى نادٍ آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وقال الجيلاني، إن الورفلي سوف يستمر في صفوف الرجاء في الموسم المقبل، كما كشف وكيل اللاعب أن أحد كبار الأندية المغربية قدم عرضًا مغريًا لضم الورفلي، وأيضًا هناك عديد العروض من أكثر من نادٍ عربي، إلا أن اللاعب قريب من الاستمرار مع الرجاء في الموسم المقبل.

وعن مفاوضات نادي الرجاء المغربي مع أنيس سلتو، مهاجم فريق الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني، أكد الجيلاني أن اللاعب قريب من ارتداء غلالة الرجاء في الموسم الجديد، بعد أن اقترحه على إدارة الفريق المغربي.

اللاعب الدولي الليبي سند الورفلي (أرشيفية : الإنترنت)
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