ظاهرة الكرة الليبية «البهلول» يتلقى الزيارات في رمضان

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 18 مايو 2019, 03:51 مساء
البهلول وسط الأصدقاء (فيسبوك)

تتواصل خلال أيام شهر رمضان زيارات بعض الرياضيين لأحد رموز الكرة الليبية الهاشمي البهلول اللاعب والمدرب والإداري السابق في النادي الأهلي طرابلس والمنتخب الوطني الليبي لكرة القدم والذي لازال يعالج من أزمة صحية منذ ثلاثة أعوام حيث قام عدة رياضيين بزيارة له وفاءا له ومنهم من قام بتدريبهم كرويا.

ويشكل الهاشمي البهلول ظاهرة كروية في ليبيا فهو مدرب سابق للمنتخب الليبي الذي كان علي أعتاب الوصول لكأس العالم في المكسيك العام 86 وهو مدرب الأهلي طرابلس لسنوات عديدة ودرب عدة أندية ليبية كما أنه من اللاعبين الكبار في تاريخ الكرة الليبية وعمل في الإدارة الرياضية بالنادي الأهلي وادارة المنتخبات الوطنية ومسيرته الرياضية تجاوزت النصف قرن دون توقف.

البهلول وسط الأصدقاء (فيسبوك)
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