صوت من الجنوب يطالب بإدارة الكرة الليبية

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد | السبت 18 مايو 2019, 03:41 مساء
رئيس نادي الأمل أوباري هاشم سعد الله (فيسبوك)

أبدى رئيس نادي الأمل أوباري هاشم سعد الله أمنيته بأن تمنح الأندية ثقتها خلال الانتخابات المقبلة في شخص السيد نصر الدين قرين لرئاسة اتحاد الكرة باعتباره ممثل أندية الجنوب وهو لديه خبرة جيدة باعتباره شخصًا اقتصاديًا ويدير إحدى الشركات.

وعدّد سعد الله مميزات قرين خلال تصريحه إلى «بوابة الوسط»، السبت، بأنه حكم دولي سابق وملم باللوائح، شرط أن يكون معه شخصيات إعلامية ورياضية.
وتمنى أيضا أن يكون معه اللاعب الدولي السابق جهاد المنتصر في لجنة المنتخبات بالإضافة لصاحب الخبرة الكبيرة علي الأسود.

مؤكدا أن أي شخصية تعمل في الوقت الحالي في اتحاد الكرة يجب أن نحترمها لأن الظروف العامة صعبة في البلاد.

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