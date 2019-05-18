القوة الليبية تطلب الدخول للسويد

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 18 مايو 2019, 03:12 مساء
جانب من منافسات سابقة في القوة البدنية (أرشيفية : الإنترنت)

أكد مدرب منتخب ليبيا للقوة البدنية طارق مخلوف في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم السبت أن الجهود لا زالت مستمرة بشأن تمكين ليبيا من المشاركة في عالمية القوة البدنية التي تستضيفها السويد بداية من الرابع من يونيو المقبل.

وأضاف مخلوف أنه تمت مخاطبة الاتحاد الدولي للقوة البدنية بشأن إحاطته بالصعوبات والعراقيل التي تواجه المنتخب الليبي وطاقمه الفني والإداري في الحصول على تأشيرة الدخول للسويد للمشاركة في الحدث العالمي.

يذكر أن منتخب ليبيا للقوة البدنية سبق له تحقيق نتائج مرضية والصعود لمنصات التتويج في العديد من المحافل العربية والأفريقية والعالمية في القوة البدنية بتكساس الأميركية.

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