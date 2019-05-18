رؤيا وشحوت فى صدارة مرجانة لفروسية الحواجز

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | السبت 18 مايو 2019, 03:03 مساء
جانب من منافسات قفز الحواجز في الفروسية (فيسبوك)

تصدر الفارسان رؤيا الفرجاني وسليمان شحوت بطولة مكانه لفروسية قفز الحواجز بعد ختام جولتها الثانية عشرة التي جرت بميدان شهداء بنغازي للفروسية، حيث أظهرا تفوقا في الترتيب العام بعد الجولة الـ12.   

رؤيا الفرجاني في صدارة الناشئين (1)
بطولة الناشئين (1) تتصدرها الفارسة رؤيا الفرجاني برصيد 178 نقطة، وأقرب الملاحقين شهد المجريسي 124 نقطة، وثالثا عبدالإله العبيدي 122، ورابعا عبدالرحمن القزيري 108، وخامسا مروان النايلي 96.

شحوت يتصدر بطولة الناشئين (2)
أما بطولة الناشئين (2) يتصدرها الفارس سليمان شحوت بـ 66 نقطة، وتلاحقه رتاج الورفلي بـ48 نقطة، وثالثا حسن العبيدي 44، ورابعا سراج العبيدي 28، وخامسا عباس نجم 26 نقطة.
يشار إلى أن البطولة ستتواصل أسبوعيا حتى الجولة العشرين من المنافسات.

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