نشرة رياضية يومية لأول مرة في الدورات الرمضانية

بنغازي - بوابة الوسط: زين العابدين بركان | السبت 18 مايو 2019, 03:00 مساء
الفنان محمد أبوشوفة الحائز على دبلوم الإعلام الرياضي ودرع التميز (فيسبوك)

لأول مرة في تاريخ الدوريات الرمضانية تبث نشرة رياضية يومية مرئية عبر الصفحة الرسمية لدوري التسامح لكرة القدم تتضمن ملخص مصور مصحوبا بلقطات ترصد مباريات من دوري الراحل سعد مناع بمنطقة بن يونس ودوري الحميضة للفئات السنية مع متابعة لكل النتائج اليومية ولجميع المنافسات وكل ما يدور في ملاعب هذه المسابقات الكروية في دقائق عبر تغطية إعلامية متميزة ومتفردة هي الأولى من نوعها على صعيد هذه الدوريات الرمضانية الموسمية.

خاض العمل والجهد الإعلامي المتميز بكل ما فيه من لمسات فنية إبداعية وتنفيذية وإخراج متجدد الفنان محمد أبوشوفة صاحب الأنامل الرشيقة والعدسة الذهبية والحائز على دبلوم الإعلام الرياضي ودرع التميز خلال مشاركته مؤخرا في دورة متقدمة للإعلام الرياضي بمصر.

وتتواصل الدورات الرمضانية بنجاح منقطع النظير في مختلف الملاعب والساحات الليبية بجميع المدن حيث ارتبط الشهر الكريم في ليبيا بالنشاط الرياضي والمسابقات الكروية الرمضانية، رغم الظروف التي تعيشها وتمر بها البلاد على الصعيد السياسي، حيث يعشق الجميع الرياضة وتحديداً منافساتها الكروية لتزداد وتيرتها أكثر خلال شهر الصيام وسط مشاركة واسعة من مختلف الأجيال ومن نجوم مختلف الأندية التي يتنافس ويتسابق منظمو الدوريات الرمضانية على دعوتهم واستقطابهم للمشاركة في مباريات استعراضية لجذب ولفت أنظار الجمهور الرياضي.

الفنان محمد أبوشوفة الحائز على دبلوم الإعلام الرياضي ودرع التميز (فيسبوك)
درع التميز في الإعلام الرياضي (فيسبوك)
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