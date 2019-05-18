المبروك والغناي في نهائي سرت لتنس الطاولة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 18 مايو 2019, 11:43 صباحا
جانب من منافسات سابقة في تنس الطاولة (أرشيفية : الإنترنت)

أكد رئيس الاتحاد الفرعي لكرة تنس الطاولة بمدينة سرت محمد الأميل في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، الخميس، أن الدور النهائي والتنافس على الترتيب الأول والثاني لفئة الكبار ببطولة الراحل فرج الأميل ستشهد مواجهة بين خالد المبروك ومحمد الغناي.

وتقام المنافسات بمدينة سرت تحت رعاية البلدية وتتواصل للدور النهائي بنجاح كبير، حيث أسفرت المنافسات عن تأهل المبروك والغناى.

وأوضح الأميل أن بطولة لأقل من 20 عامًا لكرة الطاولة تتواصل للرياضيين محمد صالح الشعولي ومحمد مسعود الجائر والتي تُختتم فعالياتها وسط احتفالية تقيمها اللجنة المنظمة للبطولة.

ويتم تكريم الفائزين بالتراتيب الأول والثاني وتكريم اللجنة والحكام وأسرة الراحل فرج الأميل، كما تجدر الإشارة إلى أن البطولة  يشارك فيها خمسة وثلاثون رياضيًا.

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