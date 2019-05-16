الترسانة يتأهل لثماني قدامى اللاعبين

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 16 مايو 2019, 09:32 مساء
من دورة قدامى اللاعبين بابوسليم (صفحة أبوسليم)


استحق فريق الترسانة بطاقة التأهل للدور الثماني لدورة قدامى اللاعبين بأبوسليم، بعد فوزه اليوم على الملعب الليبي بثلاثة أهداف لهدف واحد.
يشار أن فرق المدينة وأبوسليم وأهلي طرابلس والوحدة والشرطة ضمنت التأهل للمرحلة القادمة، والتي ستقام بنظام خروج المغلوب، فيما أصبح يتبقى من المرحلة الأولى ثلاث مباريات، حيث يلتقي غدًا الجمعة، فريق الوحدة مع الشرطة والفائز منهما سيتأهل كأول المجموعة الثانية، ويقام السبت لقاء أبي الأشهر واتحاد تاورغاء، فيما يلتقي يوم الأحد، أبومليانة مع اليرموك والفائز من المباراتين سيكمل عقد المتأهلين للثماني.

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