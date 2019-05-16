أهلي بنغازي يفوز على النصر برباعية في رمضانية الوفاء

حقق فريق أهلي بنغازي فوزه الثاني بدورة الوفاء الرمضانية، عندما التقى قبل إفطار مغرب اليوم، فريق النصر، وكسبه بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.
وأقيمت المباراة على ملعب النادي الأهلي بنغازي، وبهذه النتيجة يتصدر الأهلي بنغازي المجموعة الثانية بـ 6 نقاط.
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