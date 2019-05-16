نجوم تونس يشاركون في بطولة «ملوك الحلبة» للبوكسنغ ببنغازي

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 16 مايو 2019, 06:16 مساء

أكد رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الفرعي للبوكسينغ بالمنطقة الشرقية، أحمد الزيداني، أن هناك عددًا من أبطال ليبيا وتونس سيشاركون في بطولة «ملوك الحلبة» للبوكسينغ «المواي تاي»، التي ستقام بمجمع سليمان الضراط ببنغازي في 30 من مايو الجاري.

وأضاف الزيداني: «ستة رياضيين من ليبيا أكدوا المشاركة، فمن بنغازي مسعود موسى وعمر خالد ومحمد الشتيوي وعبدالرؤوف الشريف، ومن طرابلس معمر فلفل، ومن الخمس حسام جرود، وفي انتظار مشاركة ثلاثة لاعبين آخرين من طرابلس».

يذكر أن اللجنة العليا للبطولة برئاسة فرج نجم، ستعقد الأحد المقبل اجتماعها الثاني لمناقشة العديد من الموضوعات الفنية والتنظيمية المتعلقة بالبطولة.
 

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