حفل تأبين في الأهلي طرابلس لآخر 4 رياضيين رحلوا

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس | الخميس 16 مايو 2019, 05:42 مساء
هشام الككلي (أرشيفية: الإنترنت)

يعتزم منتدى الأهلي طرابلس الثقافي، وبالتعاون مع الجمعية العمومية وإدارة النادي، إقامة حفل تأبين لأربع شخصيات رياضية أهلاوية انتقلت إلى رحمة الله تعالى، وهم: علي البسكي وعبدالمجيد حقيق والمبروك الربيعي وهشام الككلي.

وأعلن النادي الأهلي طرابلس أن حفل التأبين سيقام يوم الإثنين المقبل، الموافق منتصف شهر رمضان الفضيل.

يشار إلى أن اللاعب المرحوم علي البسكي والفنان الرياضي عبدالمجيد حقيق سبق لهما ارتداء غلالة فريق أهلي طرابلس لعدة سنوات، والمرحوم الإعلامي المبروك الربيعي سبق له أن كان ناطقًا باسم نادي أهلي طرابلس وساهم في إصدار صحيفة الأهلي والمكتب الإعلامي بالنادي، فيما سبق للمرحوم هشام الككلي تدريب أواسط أهلي طرابلس لعدة سنوات.
 

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