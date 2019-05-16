تأهل أبوسليم والمدينة وأهلي طرابلس لثماني قدامى الأندية

طرابلس - بوابة الوسط: محمد ترفاس | الخميس 16 مايو 2019, 05:16 مساء
من احدى مباريات دورة أبوسليم لقدامى النجوم (صفحة أبوسليم)

أكد رئيس اللجنة الإعلامية لدوري قدامى نجوم الأندية بأبوسليم، جمعة الباوندي، أن فرق المدينة وأبوسليم وأهلي طرابلس ضمنت تأهلها لدور الثمانية للبطولة.

وتأهل فريق المدينة كأول المجموعة الأولى برصيد ست نقاط من فوزين متتاليين، فيما سيتحدد اسم المتأهل الثاني عن هذه المجموعة من خلال الفائز بمباراة اليوم بين الترسانة والملعب الليبي.

وعن المجموعة الثانية، تأهل الوحدة والشرطة، وسيلتقيان غدًا لتحديد الفريق المتصدر المجموعة.

وبالمجموعة الثالثة تصدر أبوسليم الترتيب، والفائز من مباراة اتحاد تاورغاء وأبي الأشهر، بعد غدٍ، سيخطف بطاقة التأهل الثانية.

وبخصوص المجموعة الرابعة، تصدر الترتيب قدامى أهلي طرابلس، والفائز من مباراة الأحد بين أبومليانة واليرموك سيحصل على بطاقة التأهل الثانية.
 

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