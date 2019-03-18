التاجوري والمنير وبن علي ينضمون لمعسكر المنتخب في تونس

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 مارس 2019, 09:05 مساء

انضم الثلاثي الليبي المحترف بأميركا وإيطاليا، إلى معسكر المنتخب الوطني الأول بتونس، مساء اليوم، للانخراط في برنامج الاستعداد للمواجهة الحاسمة أمام جنوب أفريقيا، يوم الأحد المقبل.

ووصل الثلاثي المحترف، إسماعيل التاجوري لاعب نيويورك سيتي الأميركي، ومحمد المنير لاعب لوس أنجلوس وأحمد بن علي لاعب كروتوني الإيطالي، ، إلى مطار قرطاج، مساء اليوم، وفقًا لصفحة «ريميسا».

ويدخل المنتخب الليبي لقاء جنوب أفريقيا بفرصة الفوز فقط من أجل التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا «مصر 2019»، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط ويصطحب منتخب نيجيريا صاحب الترتيب الأول بعشر نقاط وله مباراة أمام متذيل المجموعة منتخب سيشل، فيما يملك منتخب جنوب أفريقيا تسع نقاط.
 

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