ناشؤ ليبيا إلى الجزائر لخوض بطولة شمال أفريقيا

منتخب الكرة الليبي مواليد 2004 (صفحة اتحاد الكرة)

وصلت مساء اليوم بعثة المنتخب الوطني لكرة القدم مواليد 2004 إلى تونس، في طريقها للجزائر للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا، التي ستنطلق يوم 22 مارس الجاري بمشاركة منتخبات: ليبيا وتونس والجزائر والمغرب.

وتضم بعثة منتخب الناشئين 21 رياضيًا من مختلف مناطق ليبيا تحت إشراف المدرب العام محمد العنقار، ومساعده حسن الشهوبي.

يشار إلى أن المنتخب السنغالي توج بالبطولة في نسختها الأخيرة، بعدما تغلب في النهائي على نظيره المغربي بركلات الترجيح 5-4 (الوقت الأصلي 1-1)، فيما تحصل المنتخب التونسي على المركز الثالث بعدما تغلب على نظيره الجزائري 2-1 في المباراة الترتيبية، فيما حقق المنتخب الليبي، المركز الخامس.