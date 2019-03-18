الداخلية تستعرض سُبل تأمين سفر الجماهير إلى تونس لمؤازرة المنتخب

من اجتماع ممثلي وزارة الداخلية وهيئة الشباب والرياضة (صفحة هيئة الشباب والرياضة)

عقد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة.بشير القنطري، اجتماعًا مع وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، العميد خالد مازن، وبحضور أعضاء اللجنة العليا المكلفة بنقل الجماهير الرياضية لمؤازرة المنتخب الوطني مع نظيره الجنوب أفريقي في مدينة صفاقس التونسية وذلك يوم 24 مارس الجاري.

وحضر الاجتماع مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي، ومدير أمن طرابلس، وعدد من الضباط بوزارة الداخلية.

وحسب الصفحة الرسمية للهيئة العامة للشباب والرياضة، تم في الاجتماع التباحث حول آلية التنسيق المشترك بين هيئة الشباب والرياضة ووزارة الداخلية لنقل الجماهير من كافة المدن الليبية إلى الحدود مع جمهورية تونس، وتذليل أي صعوبات قد تواجه عملية نقل الجماهير.

من جانبه، أكد الوكيل بأن وزارة الداخلية اتخذت كافة الإجراءات بتأمين نقل الجمهور، وكلفت مصلحة الجوازات والجنسية والإدارة العامة لأمن المنافذ والإدارة العامة للدعم المركزي ومديريات الأمن بالمناطق باتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين عملية النقل.

وأضاف الوكيل، أنه تم التنسيق مع كافة البلديات على مستوى ليبيا، وكذلك الهلال الأحمر الليبي وجهاز الإسعاف والطوارئ بوزارة الصحة لضمان سلامة الجمهور الرياضي.

وعلى هامش الاجتماع، أكد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، بأن الهيئة ستتكفل بنقل الجمهور، وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، والجهات ذات العلاقة وفقًا للكشوفات المقدمة من الروابط والاتحادات الفرعية بالمناطق على مستوى ليبيا.

