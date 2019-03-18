11 مباراة فى الجولة السابعة لدوري الأولى

من مباريات دوري الأولى الليبي (أرشيفية: الإنترنت)

كشفت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم عن مواعيد مباريات الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بالمجموعات الثانية والثالثة والرابعة.

وتنطلق الجولة بعد غدٍ، بسبع مباريات، موزعة كالتالي : في المجموعه الثانية، يلتقي فريق المجد .. أساريا على ملعب المدينة، ويستضيف النصر زليتن فريق وفاق صبراتة، ويلتقي اليرموك مع ترهونة على ملعب الأكاديمية بجنزور.

وفي المجموعة الرابعة، تقام على ملعب بنينا مباراتان، حيث يلتقي الوحدة بنغازي مع وفاق أجدابيا، ويواجه فريق النجمة ضيفه نجوم السلماني، ويستضيف المروج فريق الطيران، وشمال بنغازي يلتقي على ملعبه بنغازي الجديدة.

وتقام يوم الخميس على ملعب نادي المدينة، مباراة واحدة تجمع الجمارك مع التصدي، فيما تقام يوم الجمعة ثلاث مباريات، عندما يلتقي الجزيرة مع الظهرة بملعب المدينة، ويحل ليبيا ضيفًا على المستقبل بملعب الجميل، وسيشهد ملعب الأكاديمية بجنزور مواجهة بين الشرطة وأبي الأشهر.

