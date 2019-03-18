صالح صولة يطالب بعودة الرئيس الأسبق لاتحاد الكرة

صالح صولة «يمين» مع صلاح العربي (أرشيفية: الإنترنت)

طالب نجم الأهلي طرابلس السابق والمنتخب الوطني لكرة القدم صالح صولة، الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، بدعم رئيس اتحاد الكرة السابق صلاح العربي، من خلال ترشيحه من جديد لرئاسة الاتحاد.

وكتب صولة على صفحته الشخصية بـ«فيسبوك»: «العربي هوالأفضل لقيادة الكرة الليبية، حالة أجرينا الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، بطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم».

وأضاف صولة: «صلاح العربي، كالنحلة التي تتحرك في كل الاتجاهات، وتفيد الجميع لأنه شخصية مقبولة، كما أن الكرة الليبية بحاجة حاليًا لشخصية متزنة ولها قدرة إدارية».

يذكر أن صلاح العربي ترأس اتحاد الكرة في فترتين، عام 90 وعام 2009، كما تولى منصب رئيس الاتحاد الليبي لألعاب القوى لثماني سنوات,