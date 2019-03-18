بن علي ينقذ كروتوني الإيطالي قبل الانضمام لمنتخب ليبيا

المهاجم الدولي الليبي أحمد بن علي (أرشيفية : الإنترنت)

نجح المهاجم الدولي الليبي أحمد بن علي المحترف بصفوف فريق كروتوني، المشارك في مسابقة دوري الدرجة الأولى الإيطالي، في إنقاذ فريقه وتسجيل هدف غالٍ ليتعادل على أرضه ووسط جماهيره «2-2» أمام فريق ليتشي، أمس الأحد.

بدأ كروتوني التسجيل عبر سيمون نوانكو في الدقيقة الخامسة، لكن ليتشي تعادل في الدقيقة التاسعة عبر أندريا تابانيلي، وأضاف زميله ماركو مانكوسو الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وفي الدقيقة 79 وقبل النهاية بـ11 دقيقة نجح بن علي في تسجل التعادل ليقتنص نقطة غالية في سباق الصعود لدوري الأضواء (سيريا أي).

يأتي تألق بن علي قبل ساعات من انضمامه لصفوف المنتخب الليبي الذي يستعد لمواجهة مصيرية أمام جنوب أفريقيا خلال اللقاء المرتقب بينهما، الأحد المقبل في تونس، ضمن ختام تصفيات المجموعة الخامسة المؤهلة نحو بطولة الأمم الأفريقية المقبلة بمصر.