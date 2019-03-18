9 رباعين من ليبيا في بطولة المنطقة الأفريقية الأولى

أبطال رفع الأثقال الليبية (أرشيفية : الإنترنت)

أفاد مصدر مسؤول بالاتحاد الليبي لرفع الأثقال في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن ليبيا جاهزة لاستقبال بطولة المنطقة الأفريقية الأولى للأثقال التي ستقام بطرابلس يومي الجمعة والسبت المقبلين بتسعة رباعين.

الرباعون هم: صالح محرز وإحسان شلابي ومعراج الطبال وأحمد زريبة وعمر العجيمي ومؤيد العاتي ومحمود الفجري وعبدالله الفضلي وعبدالمنعم الوداني والمدرب صلاح الدين الأدهم ومساعده محمد الشتيوي والإداري أبوبكر الدوكالي.

البطوله ستشهد مشاركة 23 رباعا من ليبيا 9 والمغرب 6 وتونس 3 والسودان 3 والجزائر1 وغانا 1.