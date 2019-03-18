رباعي الطائرة بحضور الجمهور

مباراة في الكرة الطائرة بمشاركة الجزيرة (المركز الإعلامي)

أكد مصدر مسؤول بالاتحاد الليبي للكرة الطائرة في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، أن اللجنة المشرفة على التجمع الثاني لرباعي الكرة الطائرة، الخاصة بمرحلة التتويج ستعقد اجتماعًا فنيًّا اليوم.

ويهدف الاجتماع مع الأندية المشارِكة، لوضع جدول للمباريات التي ستنطلق غدًا الثلاثاء وتتواصل لمدة ثلاثة أيام بواقع مباراتين يوميًّا.

وأضاف المصدر أن رباعي الطائرة سيقام بحضور الجمهور، وأن الفرق الأربعة ستدخل بنقاطها المتحصلة عليها في التجمع الأول: الأهلي طرابلس 7 نقاط، والسويحلي 6، والاتحاد المصراتي 4، والنصر نقطة واحدة.

الفريق الأكثر نقاطًا فى نهاية التجمع الثاني سيتوَّج ببطولة ليبيا للكرة الطائرة للموسم الرياضي 2018-2019.